Giornata prevenzione sismica, professionisti domani nelle piazze dell’Umbria

Ingegneri, architetti, geologi e geometri insieme per sensibilizzare i cittadini sul tema della prevenzione sismica. I professionisti della provincia di Perugia domani, 20 ottobre, nell’ambito della Giornata nazionale della prevenzione sismica, scenderanno in piazza per spiegare ai cittadini in modo chiaro il significato di rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio e le agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus ed Eco Bonus), messe a disposizione dallo Stato per aumentare la sicurezza della propria abitazione a spese quasi zero.

Gli esperti in rischio simico – dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Perugia, Ordine dei Geologi della Regione Umbria e Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Perugia – con uno stand informativo saranno a Perugia in Piazza Italia, a Città di Castello in Piazza Giacomo Matteotti, ad Assisi nella Piazza inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi e a Trevi nel Centro commerciale Piazza Umbra.

Sarà inoltre possibile aderire alla seconda iniziativa legata alla giornata Diamoci una Scossa! che propone ai cittadini visite tecniche informative presso le abitazioni svolte in maniera assolutamente volontaria e gratuita da parte di ingegneri e architetti. A partire dal 20 ottobre, i proprietari potranno richiedere la visita dell’esperto in rischio sismico che, per tutto il mese di novembre, offrirà una prima informazione sullo stato dell’immobile e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo.

