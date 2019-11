Giornata Mondiale del Diabete a Foligno, camminata salutistica in centro

share

La Giornata Mondiale del Diabete, che mobilita ogni anno a livello internazionale milioni di persone, a Foligno, nella giornata di sabato 9 novembre, vedrà congiuntamente impegnati sul versante dell’informazione e della prevenzione la Usl Umbria 2, l’Amministrazione comunale e alcune associazioni del territorio (“Orme – Camminare Liberi”, “Atletica Winner Foligno”, “Camminare con il diabete – Foligno).

La manifestazione folignate, denominata “La famiglia e il diabete”, prevede nella mattinata di sabato 9 novembre un articolato e interessante programma, che inizierà con una passeggiata salutistica di gruppo aperta a tutti, o a scelta con una corsa podistica in centro storico, cui faranno seguito momenti culturali e d’informazione scientifico sanitaria sui vari aspetti della patologia del diabete.

Punto di ritrovo della camminata (ore 9,15) piazzale R. Atria (Plateatico), che a partire dalle ore 9,30 si snoderanno per circa un’ora all’interno del centro storico.

A tutti sarà donata una pettorina o una canottiera da runner, di colore azzurro, simbolo della Giornata Mondiale del Diabete.

I partecipanti, intorno alle ore 11,, confluiranno negli spazi dell’Ostello della Gioventù, in via Pierantoni, dove si terrà una generale distribuzione di frutta di stagione e di materiale informativo per la prevenzione e la corretta gestione del diabete, oltre ad esami diabetologici con lo stick ematico capillare.

In merito al significato della Giornata Mondiale del Diabete, interverrà la dott.ssa Maria Luisa Picchio, responsabile del Servizio Diabetologico di Foligno.

share

Stampa