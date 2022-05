Giornata internazionale delle famiglie, tante iniziative in Umbria - Tuttoggi

Gli operatori culturali, che hanno seguito un percorso formativo e si sono confrontati con le esigenze delle famiglie, hanno saputo costruire proposte concrete su misura per loro; è questo il cuore del progetto “Umbria Culture for Family”, finalizzato a creare il network delle organizzazioni, degli eventi e delle strutture culturali amiche delle famiglie.

Il programma completo delle iniziative che si svolgono il 15 maggio e tutti i contatti degli organizzatori sono su https://www.umbriacultureforfamily.it/15-maggio/.

Umbria Culture for Family è il progetto realizzato dalla Regione Umbria e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, orientato ad incrementare gli standard per l’accoglienza delle famiglie e ad assegnare un Marchio di Attenzione destinato alle strutture e alle organizzazioni culturali che intendono offrire servizi “a misura di famiglie”. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle pagine social Facebook e Instagram dedicate al progetto.