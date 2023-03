Giornata della Donna, a Terni l'8 marzo "Le donne chiedono salute" - Tuttoggi

In questa direzione, appunto, l’iniziativa in programma per domani, mercoledì 8 marzo, organizzata dalla Cgil di Terni. L’appuntamento è alle ore 17.00 presso la Camera del Lavoro, con un incontro dal titolo “Le donne chiedono salute”. Interverranno Barbara Silvestrini, del coordinamento donne della Cgil di Terni, Caterina Proietti, dell’Udu, e Maria Rita Paggio, segretaria generale della Cgil dell’Umbria.