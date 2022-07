Giornata da grifoni: visita al Museo, l’erba del Curi e foto con Angella prima del ritiro GALLERY

Tanti tifosi e famiglie hanno partecipato alle iniziative per il sesto compleanno del Museo del Perugia Calcio

Una giornata che i tifosi del Grifo non dimenticheranno. Gli adulti, ma soprattutto i tanti bambini che, con le loro famiglie, hanno calpestato l’erba dello stadio Curi, visitato il Museo del Perugia Calcio e partecipato ai festeggiamenti per i sei anni di vita.

Un via vai continuo di gente che ha colto l’occasione sia per visitare la struttura che raccoglie i cimeli che segnano la storia biancorossa, sia per poter entrare sul campo del Curi e sentirsi, almeno per un momento, come veri giocatori. Con i più piccoli che hanno potuto anche improvvisare qualche scambio con il pallone.