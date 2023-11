Giornata contro la violenza sulle donne, a Gualdo una fiaccolata e una nuova panchina rossa - Tuttoggi.info

Tante iniziative in sinergia con le scuole il 24 e 25 novembre per sensibilizzare la cittadinanza

Per celebrare la Giornata contro la violenza sulle donne e sensibilizzare la cittadinanza sul tema l’Amministrazione comunale di Gualdo Tadino, in collaborazione con il Lions Club locale, l’Istituto Comprensivo e l’IIS Casimiri, ha organizzato un programma di iniziative che prenderanno il via venerdì 24 novembre.

“L’amministrazione comunale – dichiara il sindaco Massimiliano Presciutti – coordina una serie di iniziative che culmineranno sabato 25 novembre in Piazza Soprammuro con una fiaccolata e l’inaugurazione di una panchina rossa. Una serie di eventi che mirano a sensibilizzare i gualdesi sul tema della violenza contro le donne al fine di contribuire a modificare modelli e comportamenti, anche dopo il tragico femminicidio che ha visto vittima la povera Giulia Cecchettin. In virtù dell’importanza delle iniziative e dell’argomento invito tutta la cittadinanza a partecipare per dare un segnale forte di vicinanza e sostegno”.

Venerdì 24 novembre

Ore 10, Sala Consiliare Municipio: presentazione progetto contro la violenza sulle donne in sinergia tra Lions Club Gualdo Tadino, IIS Casimiri e Comune di Gualdo Tadino

Ore 12, Piazza Martiri della Libertà: “Pensieri in Corteo” con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo che manifesteranno i loro pensieri sul tema in Piazza

Sabato 25 novembre

Ore 17.30, Piazza Soprammuro: fiaccolata contro la violenza sulle donne e inaugurazione della panchina rossa