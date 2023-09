Giochi de le Porte, al via le prove ufficiali | Le modifiche a circolazione e sosta - Tuttoggi.info

Si comincia domenica 3 settembre

La Polizia Locale di Gualdo Tadino ha comunicato le modifiche alla viabilità del centro storico per consentire lo svolgimento delle prove ufficiali su fondo sabbioso dei Giochi de le Porte.

Nelle domeniche 3, 10 e 17 settembre sono vietati il transito e la sosta dei veicoli dalle ore 6.30 alle ore 9 del lunedì successivo lungo l’anello del centro storico nelle seguenti vie e piazze: Piazza Martiri della Libertà, Piazza Soprammuro, Via del Soprammuro, Corso Italia, Via Roberto Calai, Piazza Garibaldi, Via Franco Storelli, Via Bersaglieri e Corso Piave.

Nella giornata di sabato 16 settembre, in occasione delle prove di tiro con arco e fionda, dalle ore 12 fino a termine manifestazione saranno vietati transito e sosta in Piazza Martiri, Corso Italia, Via Franco Storelli e Via Roberto Calai. Infine nelle domeniche 3 e 10 settembre e dal 16 al 25 sarà fatto divieto di sosta e transito in Piazza San Francesco per stallo dei somari.