Giardini pubblici di Amelia, area giochi disponibile entro ottobre - Tuttoggi

L'area giochi situata all'interno dei giardini pubblici di Amelia sarà fruibile entro il mese di ottobre 2022.

Lo annuncia il vicesindaco di Amelia, Avio Proietti Scorsoni, che ha fatto il punto della situazione sui lavori in corso. L’amministratore, inoltre, ha dichiarato che la pavimentazione, in seguito ai lavori di scavo per cavi e canalizzazioni, sarà eseguita entro il mese di settembre.