Gianluca Matilli confermato alla guida di Afam

Gianluca Matilli confermato alla guida dell’Afam di Foligno, l’azienda delle farmacie comunali. Mentre per altre società pubbliche la Giunta Zuccarini ha voluto attuare lo “spoil system”, come nel caso della Vus, cambiando i vertici, per le farmacie è stato deciso temporaneamente di arrivare alla scadenza del mandato per Matilli. A renderlo noto è lui stesso che ringrazia per questo l’amministrazione comunale.

In una nota, infatti, l’amministratore unico di Afam S.p.A. Gianluca Matilli “ritiene doveroso ringraziare pubblicamente il sindaco della città di Foligno Stefano Zuccarini e la Giunta Comunale per aver deciso di riconfermarlo alla guida della società fino alla scadenza del mandato a lui conferito dal precedente sindaco Nando Mismetti che mostrò altrettanta fiducia nelle sue capacità professionali. Questa particolare vicenda – osserva – testimonia come la decisione presa abbia avuto come unico obiettivo quello di favorire il bene della Società e della collettività tutta. Per tale motivo anche i dipendenti di Afam S.p.a. si uniscono all’Amministratore Unico nel ringraziare”.

