Giallo di Caronia, i parenti di Viviana e Gioele chiamano due avvocati perugini - Tuttoggi

Ci sono anche due avvocati perugini tra le persone chiamate a risolvere il giallo di Caronia, il caso della drammatica morte della dj Viviana e del figlio Gioele.

Nicodemo Gentile e Antonio Cozza sono stati incaricati dai genitori di Viviana “di sostenerli e rappresentarli in questo percorso doloroso verso la verità“, come scrive il legale dal suo account Facebook e come conferma Luigino Parisi, il papà di Viviana, a Repubblica.

“Ci affidiamo ai legali Nicodemo Gentile e Antonio Cozza perché vogliamo sapere di più di quanto ci è stato detto. Innanzitutto vogliamo il Dna di nostra figlia perché da qui non me ne vado senza quel risultato. Arriveranno oggi a Venetico e gli daremo carta bianca“, dice Parisi.

I dubbi riguardano la dinamica dell’incidente (“Chi ha detto che Viviana ha urtato quel furgone e non è invece stato il furgone a eseguire una manovra azzardata?“), ma anche sul bosco, in cui qualcuno potrebbe aver fatto male a Viviana e a Gioele. Anche sulla ipotesi che il bimbo sia stato attaccato da alcuni animali, il nonno vorrebbe capirne di più.

“I genitori di Viviana – dice Gentile su Facebook a proposito del giallo di Caronia – ci hanno chiesto di sostenerli e rappresentarli in questo percorso doloroso verso la Verità. Oggi possiamo dire che, dopo decenni di lavoro tra inchiostro di atti, memorie e sentenze, ancora non riusciamo del tutto a scindere la sensibilità dell’uomo dall’indifferenza emotiva del professionista, perché ancora non ci siamo assuefatti all’odore della morte ingiusta e al dolore della perdita. Da oggi la vicenda di Viviana e Gioele, diventa la nostra priorità e la seguiremo da uomini e da professionisti, con tecnica e tanto cuore“.