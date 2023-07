Giada Strinati lancia "Muffin n’ Puffin", la animatrice ternana disegna il suo cartoon - Tuttoggi.info

Per raccogliere i fondi necessari per l'episodio pilota e per la sigla, Giada ha postato il suo progetto sulla piattaforma di crowdfunding

“Muffin n’ Puffin – curious twin tails”, una serie animata ideata dall’esperta animatrice ternana, Giada Strinati, fa il suo debutto su Kickstarter. Con oltre 13 anni di esperienza in Inghilterra, in popolari serie televisive come “Deadend”, “Daisy and Ollie” e la versione animata di “DrWho”, Strinati lancia in questi giorni una proposta audace: una serie che cattura la curiosità innata dei bambini per il mondo che li circonda.

La striscia, progettata per offrire un’esperienza coinvolgente e stimolante ai bambini di oggi, unisce l’avventura e l’esplorazione con la rappresentazione della diversità e dell’amore in una famiglia non convenzionale. Strinati si ispira alla sua esperienza personale come madre single, aspirando a rappresentare le molteplici realtà familiari moderne.

“Muffin n’ Puffin” segue le vicende di due gattini gemelli, pieni di domande sul mondo, sostenuti da genitori che offrono risposte affascinanti e stimolanti. I genitori, caratterizzati con virtù e difetti, dimostrano come l’amore incondizionato e la collaborazione possano guidare sempre la famiglia.

Il progetto è attualmente in fase di realizzazione e per raccogliere i fondi necessari per completare l’episodio pilota e per realizzare una sigla iniziale, Giada ha postato il suo progetto sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter (guarda il video) al fine di trovare sostegno.