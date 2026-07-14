 Gesenu, Piacenti saluta dopo 9 anni | Mercoledì l'Assemblea per il nuovo Cda - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Gesenu, Piacenti saluta dopo 9 anni | Mercoledì l’Assemblea per il nuovo Cda

Redazione

Gesenu, Piacenti saluta dopo 9 anni | Mercoledì l’Assemblea per il nuovo Cda

Mar, 14/07/2026 - 17:12

Condividi su:

Domani, mercoledì 15 luglio, l’Assemblea dei soci di Gesenu si riunirà per nominare il nuovo Consiglio di amministrazione. Alla vigilia di questo appuntamento, il consigliere delegato Luciano Piacenti ha tracciato un bilancio dei nove anni alla guida dell’azienda. Un incontro che è stato soprattutto l’occasione per rivolgere un ringraziamento a chi, in questi anni, ha raccontato l’evoluzione di Gesenu accompagnandone il percorso di crescita.

Nel ripercorrere il mandato, Piacenti ha ricordato alcune delle principali tappe che hanno segnato la crescita e il consolidamento di Gesenu, sia sul piano industriale sia su quello istituzionale.

Tra i risultati più significativi figurano la definizione di importanti vicende giudiziarie e amministrative che hanno interessato l’azienda. Dall’annullamento della pesante sanzione della Corte dei Conti, ottenuto grazie all’accoglimento dell’appello di Gesenu, fino alla conclusione del procedimento noto come “spazzatura d’oro”, conclusosi con l’assoluzione di tutti gli imputati. A questi si aggiunge il recupero degli utili che erano stati congelati durante il periodo di commissariamento, reso possibile anche grazie alla pronuncia favorevole della Corte Costituzionale, oltre alla definizione di contenziosi storici risalenti agli anni 2010 relativi alle attività svolte in Egitto ed all’avvio di un percorso presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per il recupero di crediti pregressi maturati in Sicilia.

Sul fronte dello sviluppo aziendale, Gesenu ha avviato un percorso di trasformazione orientato alla sostenibilità ed all’innovazione. È stata la prima azienda del settore a dotarsi di un Bilancio di sostenibilità, ha promosso la realizzazione di una Comunità energetica, ha avviato un progetto per valorizzare la frazione organica attraverso la produzione di biometano da reimmettere sul territorio umbro, ha investito nell’abbattimento delle emissioni di CO₂ e nel progressivo rinnovo del parco mezzi con veicoli sempre più ecologici ed a basso impatto ambientale. Un cambiamento che ha interessato anche l’identità dell’azienda.

“Gesenu ha cambiato pelle – ha sottolineato Piacenti – a partire dal logo. Da una semplice “G” siamo diventati “Gesenu Ambiente”, una scelta che rappresenta un impegno preciso verso la sostenibilità e la tutela ambientale. Parallelamente siamo cresciuti come Gruppo, con la nascita di nuove società come Gesenu Energia e Gesenu Entrate, ampliando competenze e servizi. Siamo cresciuti fuori dalla regione Umbria acquisendo nuove commesse nelle regioni Sardegna e Lazio ed oggi siamo presenti, tra l’altro, a Sassari, Viterbo e Fiumicino. Abbiamo inoltre rafforzato il nostro impegno nella divulgazione scientifica e nell’educazione ambientale entrando nella fondazione e sottoscrivendo due protocolli di collaborazione con le due università perugine”.

In chiusura, il consigliere delegato ha voluto rivolgere un ringraziamento a quanti hanno condiviso questo percorso: “Il mio grazie va innanzitutto agli azionisti Vittorio e Francesco Paoletti, che nove anni fa hanno creduto nella mia persona e nelle mie capacità, affidandomi questo importante incarico. Ringrazio inoltre le amministrazioni comunali guidate dai sindaci Andrea Romizi e Vittoria Ferdinandi con le quali si è sempre lavorato in un clima di piena collaborazione, fiducia reciproca e rispetto dei ruoli. Un ringraziamento va naturalmente a tutti i dipendenti, ai dirigenti, ai collaboratori e agli stakeholder che hanno contribuito a far crescere Gesenu in questi anni”.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

La piscina di Santa Maria sarà efficientata con quasi un milione di euro: ci sarà anche un impianto fotovoltaico

Trasimeno

Un gioiello del Trasimeno torna al suo splendore: parte il restauro del Castello di Isola Maggiore

Assisi

Approvato il progetto di fattibilità tecnica per il restauro delle mura urbiche di Assisi

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

Caso scritte sui giovani e divise: l’intervento del SIULP “Messaggi fuorvianti, serve contestualizzare le frasi”

Perugia

Gesenu, Piacenti saluta dopo 9 anni | Mercoledì l’Assemblea per il nuovo Cda

Spoleto

Eugenio Mastrandrea debutta a Spoleto con “Pseudolus”: “Qui ho scelto di vivere, è la città che mi ricarica”

Foligno

Rintracciata da un’amica la quindicenne scomparsa a Trevi

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!