Geologi a convegno sull’esempio di Norcia a 40 anni dal sisma del ‘79

Geologi e architetti si sono ritrovati in convegno a Norcia giovedì 19 settembre presso il Centro di Valorizzazione per parlare della fragilità del Paese Italia ed in particolare dell’Umbria, specie all’indomani degli eventi sismici del 2016. Una riflessione sulla necessità di una prevenzione efficace che da spunto al titolo del convegno proprio nel giorno del 40° anniversario del sisma del 1979: “1979-2019: Norcia, un esempio concreto e straordinario di comunità resiliente”.

Un modo anche per ricordare l’allora sindaco della città Alberto Novelli artefice della ricostruzione e del miglioramento sismico che ha consentito di salvare numerose vite, ha ricordato l’attuale sindaco della città Nicola Alemanno. “L’Italia è un paese tanto bello quanto fragile e al riguardo è necessario un testo unico per la gestione dell’ emergenza e della ricostruzione” ha detto, rimarcando come al riguardo possa essere d’aiuto l’esperienza maturata in questi anni.

Alemanno, approfittando anche della presenza al convegno del Commissario alla ricostruzione Piero Farabollini, ha colto l’occasione per ribadire le richieste di semplificazione delle procedure che conducono al contributo, la responsabilizzazione dei professionisti, funzionari e più personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione così come il pagamento immediato dei professionisti e delle piccole imprese. A questi temi si affianca il rilancio e il sostegno economico delle imprese del territorio per far si che possano tornare ad essere competitive al più presto.

