Geolocalizza smartphone e tablet rubati, nel boschetto davanti all’Università

Gli apparecchi elettronici, prelavati d all'auto in sosta erano in una tenda di fortuna | I due occupanti scappati alla vista della polizia

Ha geolocalizzato lo smartphone, che gli era stato rubato dall’auto in sosta in via Cirimbilli a Perugia. Insieme a un tablet e a un paio di batterie portatili.

Ha denunciato il furto in polizia, indicando il luogo dove lo smartphone era stato geolocalizzato, grazie ad una app, nel boschetto di via Pascoli, davanti all’Università.