Generali Futsal Ternana, il calendario di serie A2 girone B: per i rossoverdi esordio a Roma - Tuttoggi.info

Generali Futsal Ternana: il calendario di serie A2 girone B e Coppa Divisione stagione 2023/2024; i dettagli.

L’attesa per la diramazione del calendario riguardante il girone B della serie A2 di Futsal, gruppo nel quale è stata inserita la Generali Futsal Ternana del presidente Luca Palombi insieme ad altre 10 formazioni, è finita: il battesimo in serie A2 della compagine del mister Federico Pellegrini sarà a Roma, contro la Roma 3Z Hystory, il 14 ottobre, data dell’inizio del campionato.

La conclusione, invece, è prevista per il 13 aprile, quando i rossoverdi giocheranno a Lucrezia contro il Buldog, che è riuscito a ottenere il ripescaggio dopo la bruciante sconfitta in finale play-off dello scorso 4 giugno, proprio contro la Generali Futsal Ternana.

In seconda giornata il Prato, mentre in terza la trasferta in terra toscana contro il Grosseto. Il 4 novembre si tornerà a giocare in casa contro il Potenza Picena. Alla quinta giornata, ancora, la trasferta di Reggio Emilia contro l’Olimpia Regium, mentre alla sesta arriverà il Real Fabrica. Il 25 novembre, poi, contro la Dozzese in trasferta; alla settima giornata, prima del turno di riposo, a Terni il Russi. Il girone di andata terminerà tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio con le sfide contro il Bologna e contro il Buldog Lucrezia; il 13 gennaio la prima di ritorno.

Coppa Divisione stagione 2023/2024

Dopo la diramazione del calendario della serie A2 girone B, la Divisione calcio a 5 ha stipulato anche l’organizzazione della Coppa Divisione stagione 2023/2024. Si svolgerà in due fasi: la prima con dei turni di qualificazione; la seconda con la finale in gara unica.

Al primo turno parteciperanno tutte le squadre iscritte. Preliminarmente la Divisione ha disposto 16 gironi da 12/11/10 squadre ciascuno. Successivamente alla formazione dei gironi sono stati definiti i triangolari/abbinamenti per ciascun girone. La Generali Futsal Ternana del presidente Luca Palombi è stata inserita nel girone G con il triangolare nel quale sono state inserite Cerreto d’Esi ed Eta Beta, compagini che militano in serie B, affrontate già lo scorso anno.

Il 23 settembre, data della prima giornata, i rossoverdi riposeranno; saranno chiamati a scendere in campo il 3 e 7 ottobre, date della seconda e della terza giornata. Al secondo turno parteciperanno per ciascun girone le vincenti dei triangolari e degli abbinamenti del primo turno. Il secondo turno si svolgerà nell’ambito di ciascun girone in gara unica, da disputarsi in casa della società di categoria inferiore. Nel caso di gara che coinvolga due società della stessa categoria, per determinare la società che disputerà la gara in casa si procederà con un sorteggio da parte della Divisione calcio a 5. Le vincenti del secondo turno disputeranno nell’ambito di ciascun girone in gara unica. Le 16 società vincenti il terzo turno saranno qualificate per gli ottavi di finale, che si svolgeranno con gare di andata e ritorno. Con la stessa modalità i quarti e le semifinali. La finalissima è in programma per il 3 aprile 2024 in campo neutro.