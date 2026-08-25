Furto e danneggiamento, due uomini fermati a Spoleto - Tuttoggi.info

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Furto e danneggiamento, due uomini fermati a Spoleto

Redazione

Furto e danneggiamento, due uomini fermati a Spoleto

Mar, 25/08/2026 - 14:54

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Due uomini sono stati fermati in meno di 24 ore a Spoleto dalle forze dell’ordine, carabinieri nel primo caso e polizia nel secondo. La posizione di entrambi è al vaglio delle forze dell’ordine.

Il primo caso lunedì pomeriggio in via dei Filosofi, fuori dal supermercato Eurospin: un uomo è stato bloccato, a fatica, da un addetto alla vigilanza, sembra per un tentato furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, a pochi passi di distanza, che hanno portato via l’individuo, uno straniero.

L’altro intervento, in questo caso da parte della polizia, martedì mattina all’interno di Villa Redenta. A chiamare le forze dell’ordine una referente dell’ostello, dopo aver notato la porta dello storico edificio aperta – presumibilmente forzata – e un uomo riverso a terra all’interno, temendo il peggio per la sua salute. Gli agenti intervenuti sul posto hanno quindi constatato le sue buone condizioni di salute (si tratta di un marocchino con dei precedenti penali) e lo hanno portato in commissariato. E’ stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato, ma i poliziotti stanno valutando la sua posizione rispetto al permesso di soggiorno.

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