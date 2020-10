Furto al Compro Oro, uomo denunciato per ricettazione - Tuttoggi

Operazione dei Carabinieri di Amelia

Nella mattinata odierna i carabinieri di Amelia, a conclusione di una mirata attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà alla procura di Terni per il reato di ricettazione un uomo di 28 anni del posto.

Furti al Compro Oro

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, nei giorni scorsi, l’uomo ha venduto dell’oro rubato a due esercizi commerciali del tipo “Compro oro” della provincia. L’oro, riconosciuto dai commercianti come quello provento di un furto denunciato lo scorso mese, era purtroppo già stato fuso per cui non ne è stata possibile la restituzione.