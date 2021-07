Furti, rapine e ricettazione: fermato ventenne - Tuttoggi

La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un cittadino tunisino poco più che ventenne, il quale si è reso responsabile di una vera e propria serie di reati contro il patrimonio, tra cui ricettazione di numerosi ciclomotori, furto su autovettura ed anche una rapina

Inoltre, grazie alle attività d’indagine svolte dai poliziotti, il p.m. presso la Procura della Repubblica di Perugia ha tempestivamente richiesto e ottenuto dal G.I.P. la misura della custodia cautelare in carcere, anch’essa prontamente eseguita.

In particolare, a seguito della commissione di una serie di episodi delittuosi, gli agenti dell’UPGSP e della Squadra Mobile, oltre ad effettuare gli interventi del caso, si mettevano sulle tracce dell’uomo, anche grazie agli elementi raccolti, tra cui le testimonianze delle vittime dei suddetti reati e le immagini dei vari impianti di videosorveglianza, sia riconducibili al sistema cittadino che di vari esercizi privati.

Inoltre, è stato anche effettuato anche un monitoraggio dei social in quanto, tra le varie segnalazioni ricevute, il cittadino tunisino in questione era stato indicato come particolarmente attivo sulle piattaforme informatiche.

Derubato automobilista in difficoltà

Tra gli episodi di particolare rilievo, i poliziotti hanno ricostruito un episodio nel quale, una mattina dello scorso mese di giugno, nel centro cittadino di Perugia, il cittadino tunisino si era fermato nei pressi di un automobilista in difficoltà a causa dell’avaria del proprio veicolo; in quel frangente, il cittadino tunisino si avvicinava all’automobilista fingendosi un meccanico ed offrendosi di aiutare il malcapitato, riuscendo cosi ad ottenere una scusa per entrare all’interno dell’abitacolo. A quel punto il cittadino tunisino, una volta sottratto il portafoglio dell’automobilista, con una scusa si allontanava dal luogo fingendo di doversi recare presso la propria officina per prendere del materiale necessario a riparare l’autovettura. Altresì, dopo aver sottratto il portafoglio, il cittadino straniero riusciva anche ad effettuare una serie di acquisiti in alcuni esercizi della città grazie all’utilizzo di una carta prepagata dell’automobilista.

La rapina

Non è tutto. Oltre ad avere commesso un furto su autovettura nella zona di corso Garibaldi, spostandosi sempre a bordo di ciclomotori rubati, il cittadino tunisino non si è risparmiato dalla commissione di una rapina con l’utilizzo di un taglierino nella zona di Via Pellini, a seguito della quale veniva asportata una somma di denaro ad una donna, la quale veniva minacciata con il suddetto taglierino.

A quel punto, i poliziotti, già da tempo sulle sue tracce, riuscivano a intercettare, inseguire e bloccare il cittadino tunisino nel centro cittadino del Capoluogo, il quale veniva bloccato e sottoposto a fermo mentre lo stesso viaggiava sempre a bordo di un ciclomotore rubato.

Inoltre, grazie alla tempestiva richiesta inoltrata dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Perugia, il GIP emanava una misura cautelare custodiale, che veniva immediatamente eseguita, consentendo di assicurare alla Giustizia il citato cittadino tunisino, il quale veniva ristretto all’interno del Carcere di Capanne