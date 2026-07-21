Furti di specchietti e atti predatori in via XX Settembre. AIACE:"Terni in balia di chi delinque" - Tuttoggi.info

Martedì 21 luglio in mattinata l’ennesimo episodio di microcriminalità si è verificato nel parcheggio di un palazzo di Via XX Settembre 133 a Terni. Durante la notte, ignoti hanno sottratto gli specchietti laterali da un’autovettura parcheggiata regolarmente in uno spazio condominiale, causando un danno economico e un evidente disagio.

Come segnala l’Associazione Italiana Assistenza Consumatori Europeo l’episodio conferma una situazione ormai cronica e satura per la città di Terni che continua ad essere esposta a furti, danneggiamenti e atti predatori. “I residenti e gli utenti della zona si trovano costretti a convivere con un clima di insicurezza crescente, mentre si continua a chiedere loro il pagamento di tasse” ribadisce l’Associazione.

Per questo “è indispensabile un intervento immediato da parte delle autorità competenti: maggiore presenza, monitoraggio costante e azioni concrete per ripristinare condizioni minime di sicurezza. Terni non può essere lasciata in balia di chi delinque, uno non e’ padrone di lasciare la macchina parcheggiata di notte che si deve vedere atti vandalici oppure furti anche basta”. L’ Associazione Italiana Assistenza Consumatori Europeo ha chiesto interventi decisi a tutela dei cittadini.