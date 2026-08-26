Furti d'auto, in Umbria 273 in un anno. Il primato di Perugia, a Terni rubano i motorini - Tuttoggi.info

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Furti d’auto, in Umbria 273 in un anno. Il primato di Perugia, a Terni rubano i motorini

Redazione

Furti d’auto, in Umbria 273 in un anno. Il primato di Perugia, a Terni rubano i motorini

Perugia detiene il primato in Umbria per i furti d'auto e moto. Per i ciclomotori è Terni l'area con più furti denunciati
Mer, 26/08/2026 - 11:45

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In un anno in Umbria sono state rubate 273 auto e più di 220 tra moto e motorini, Quasi 500 mezzi sottratti in 12 mesi.
Lo riporta un’indagine realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Prendendo in esame solo i furti d’auto, al primo posto si trova la provincia di Perugia dove, nell’anno di rilevazione, i furti denunciati sono stati 176, seguita da Terni con 97. Se si limita l’analisi ai soli motocicli, la classifica non cambia: al primo posto si trova ancora una volta Perugia con 35 furti, seguita da Terni (32). Guardando, invece, ai ciclomotori l’area con più furti denunciati è Terni (89); in seconda posizione Perugia (66).

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