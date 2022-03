Furti a distributori automatici, denunciato 24enne - Tuttoggi

Presi di mira distributori automatici di prodotti sanitari, tabacchi e una lavanderia automatica, bottino complessivo di 365 euro

Nella giornata dello scorso 2 marzo i Carabinieri di Amelia, a conclusione di mirate indagini, hanno nuovamente deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria ternana per furto aggravato un 24enne originario della provincia di Perugia e già noto alle Forze dell’ordine che era stato già deferito degli stessi Carabinieri lo scorso 11 febbraio, sempre per tentato furto aggravato e danneggiamento.

Furti sriali ai danni di distributori

L’uomo è stato riconosciuto colpevole di aver perpetrato ulteriori ed identiche attività delittuose in un periodo compreso tra il 5 ed il 13 febbraio scorsi in Amelia in danno di distributori automatici di prodotti sanitari, distributori di tabacchi e di una lavanderia automatica, asportando complessivamente la somma di 365 euro.