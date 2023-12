Vendita illegale di fuochi d'artificio a Spoleto - Tuttoggi.info

Il sospetto aveva pubblicizzato la vendita tramite il proprio profilo social. È stato scoperto grazie all'attività di controllo della Polizia

Mentre la città si prepara per i festeggiamenti di Capodanno, le forze dell’ordine intensificano i loro sforzi per garantire che le celebrazioni si svolgano in un ambiente sicuro e legale. In particolare, la Polizia di Stato ha incrementato le attività di monitoraggio e controllo in relazione alla vendita di artifici pirotecnici.

Recentemente, una perquisizione domiciliare ha portato alla luce un caso di detenzione illegale di materiale pirotecnico da parte di un uomo di 40 anni, residente a Spoleto. Il sospetto, che aveva pubblicizzato la vendita di fuochi d’artificio tramite il proprio profilo social, è stato scoperto grazie all’attività di controllo della Polizia di Stato.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto numerosi articoli pirotecnici privi del necessario marchio di conformità rilasciato dalla Comunità Europea. Ulteriori indagini hanno poi rivelato che l’uomo non possedeva neanche la licenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza per la vendita di tali materiali.

In seguito a questi ritrovamenti, il 40enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la fabbricazione e il commercio abusivo di materie esplodenti. I fuochi d’artificio rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.