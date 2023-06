Fulmine cade su grossa pianta, molte case senza luce - Tuttoggi.info

E' successo in via Bruno Buozzi a Gubbio, fortunatamente nessuno si trovava lì in quel momento

Paura oggi pomeriggio (30 giugno), intorno alle 16, in via Bruno Buozzi a Gubbio, dove un fulmine è caduto su una grossa pianta all’interno di un giardino privato.

Il momento dell’impatto con l’albero è stato preceduto da una forte luce e poi da un altrettanto fragoroso boato, con la scarica elettrica che ha distrutto in mille pezzi la parte superiore della pianta, con pezzi di legno volati ovunque.

Fortunatamente in quel momento non vi erano persone in giro, anche a causa della pioggia intensa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare molti rami per mettere in sicurezza la zona. Via Bruno Buozzi è stata chiusa al traffico, anche per permettere ai tecnici Enel di ripristinare le linee elettriche di una decina di case rimaste senza luce.