Fugge alla polizia e scende dall’auto in corsa che si schianta, era ai domiciliari

Con l'uomo c'era una donna che aveva il divieto di tornare a Perugia. Nell'auto, risultata rubata, avevano cocaina

Non si ferma all’alt della polizia, prova a fuggire in via Settevalli, scendendo dall’auto in corsa che si schianta contro un’auto parcheggiata. L’uomo, un tunisino 41enne, risultava agli arresti domiciliari. La donna che era con lui, 33enne italiane, aveva il divieto di tornare a Perugia.

Notte agitata a Perugia, che si è conclusa con il fermo dell’uomo, che aveva tentato la fuga a piedi. L’auto che ha abbondonato, facendola schiantare, era stata rubata. Nel vano portaoggetti erano occultati due involucri chiusi con fogli di alluminio, contenenti cocaina.

L’uomo è stato arrestato per evasione. Il 41enne è stato inoltre denunciato a piede libero per il reato di ricettazione e sanzionato amministrativamente per possesso di sostanze stupefacenti.

La donna invece è stata deferita all’autorità giudiziaria per la violazione del divieto di ritorno presso il Comune di Perugia.

Infine gli agenti hanno rimesso nella disponibilità del legittimo proprietario l’autovettura risultata provento furto ed affidato a personale della polizia locale i rilievi del sinistro stradale causato dall’auto in fuga.