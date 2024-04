Fuga di gas in cucina: bimbo di 6 anni portato al Meyer, ustioni lievi per i genitori - Tuttoggi.info

I genitori medicati all'ospedale di Perugia per le ustioni riportate, per il piccolo deciso il trasferimento al "Meyer" di Firenze

Si trova ricoverato all’ospedale “Meyer” di Firenze un bambino di 6 anni rimasto ferito venerdì sera a causa di una fuga di gas all’interno della sua abitazione. I fatti sono avvenuti in un casolare di Ripabianca di Deruta. Secondo quanto trapela, in cucina si sarebbe verificata una fuga di gas che ha portato ad una esplosione – per fortuna di entità moderata – che ha coinvolto l’intera famiglia: padre, madre e bambino di 6 anni.

I tre, di origine magrebina, hanno raggiunto con la propria auto il pronto soccorso dell’ospedale di Perugia, raccontato l’accaduto. I genitori hanno riportato delle ustioni leggere a braccia e gambe e sono stati medicati, mentre il bambino – anche lui ustionato in modo non grave – è stato trasferito all’ospedale pediatrico “Meyer”.

Nell’abitazione, per gli accertamenti del caso, anche ai fini di valutare l’agibilità del casolare, sono poi intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri.