Frecce Tricolori ad Assisi, spettacolo e 'folla' ordinata | Foto e video - Tuttoggi

Folla ordinata e composta con distanza tutto sommato mantenuta e quattro pattuglie delle forze dell’ordine per il passaggio delle Frecce Tricolori ad Assisi. Preso ‘d’assalto’ l’ampio piazzale delle Libertà Comunali, di fronte alla Rocca Maggiore, ma anche la cima del monte Subasio e la zona del percorso verde. Ma fortunatamente non ci sono stati assembramenti, al massimo qualche avvicinamento di troppo prontamente distaccatosi, anche grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine.

Le Frecce tricolori sopra il cielo di Assisi Publiée par TuttOggi sur Mardi 26 mai 2020

Dopo il passaggio su Corso Vannucci, in pieno centro a Perugia, le Frecce Tricolori ad Assisi hanno reso omaggio al Santo Patrono d’Italia con una ‘sfumacchiata’ sopra la Basilica di San Francesco e sopra la città serafica. Il volo è poi proseguito su Foligno e parte della Valnerina, in direzione di L’Aquila.

Le Frecce tricolori sorvolano la basilica di San Francesco ad Assisi Le Frecce tricolori sorvolano la basilica di San Francesco ad Assisi TuttOggi sur Mardi 26 mai 2020

L’ultima volta che la pattuglia acrobatica era stata in Umbria era il 2013, con l’esibizione al Lago Trasimeno. In questo 2020, l’ingresso è avvenuto dalla Toscana sulla direttrice Firenze – Perugia; il volo è proseguito tra Assisi e Foligno e parte della Valnerina, in direzione di L’Aquila. Le Frecce, quindi, hanno toccato diverse località dell’area del Trasimeno, e si sono viste anche da Corciano, Spello e Foligno.

Il tour delle Frecce Tricolori prosegue mercoledì 27 a Cagliari e Palermo; giovedì 28 a Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli e Campobasso; e venerdì 29 a Loreto (dove si trova il santuario dedicato alla Madonna protettrice dell’Aeronautica Militare), Ancona, Bologna, Venezia e Trieste. Gran finale su Roma martedì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica.