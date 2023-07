“Frazioni al centro”, più decoro grazie all’accordo tra Comune di Todi e Gesenu

La squadra specifica è già al lavoro

“Frazioni al centro”: è il nome del progetto che il Comune di Todi, grazie al lavoro dell’assessore Elena Baglioni e del consigliere Andrea Nulli, ha messo a punto in collaborazione con Gesenu e che è entrato ora nella sua fase operativa. Si tratta di un’iniziativa che è partita dalla consapevolezza che le 37 frazioni del territorio comunale hanno un’esigenza quotidiana di attenzione durante tutto l’anno.

La necessità deriva innanzitutto dal loro essere tutte ancora ben abitate ed anche dal rispetto dovuto a luoghi dalla forte identità storico-culturale. “Un territorio così vasto, di oltre 230 chilometri quadrati – sottolinea Andrea Nulli, consigliere comunale delegato al decoro – richiedeva da tempo misure e risorse dedicate”.

Squadra già in servizio

Il progetto “Frazioni al centro” prevede una consistente estensione dell’attività di pulizia nelle 37 frazioni comunali. Il gestore metterà a disposizione ulteriore personale, dotato dei mezzi e delle attrezzature necessarie, che incrementerà il servizio in tutte le realtà frazionali. Nella giornata di martedì 11 luglio le nuove forze sono entrate in servizio, dopo un breve incontro di coordinamento con la squadra incaricata facente capo alla cooperativa “Sopra il Muro”.

Risposta tempestiva alle esigenze

“L’accordo che siamo riusciti a trovare con Gesenu – spiega il sindaco Antonino Ruggiano – riuscirà a dare una risposta più tempestiva alle tante richieste che pervengono ogni giorno agli uffici e, soprattutto, a far meglio fronte ad andamenti stagionali anomali, come quello dei mesi scorsi, che impediscono interventi in contemporanea su tutto il territorio comunale, all’interno del quale ogni borgo e località deve essere meritevole della stessa attenzione da parte dell’Amministrazione comunale“.

“Questa soluzione – aggiunge il consigliere Andrea Nulli – ci permetterà di concentrare la forza lavoro interna al reparto manutenzioni sul centro storico della città e sulle situazioni che richiedono un intervento urgente, dalle strade alle scuole, dai parchi all’arredo urbano“.