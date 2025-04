Franco Fortunato - Tracce di F. | Appunti sulla vita di Francesco d'Assisi - Tuttoggi.info

Mercoledì 30 aprile alle ore 17:00 nei prestigiosi saloni espositivi del Palazzo della Cancelleria in Roma, verrà inaugurata la mostra “Tracce di F. | Appunti sulla vita di Francesco d’Assisi”, l’ultimo importante ciclo pittorico del Maestro Franco Fortunato.

Le opere sono il frutto di una grande indagine storica realizzata attraverso lo studio delle biografie esistenti e in particolare di quelle realizzate da Tommaso da Celano. Anche in questa occasione, come già successo nel 2016 nella costruzione del ciclo “La storia della Querina”, non mancano l’impegno e l’approfondimento con cui il Maestro raccoglie momenti ed episodi tra i più significativi della vita dell’assisiate per trasformarli, con il filtro della sua ben nota ricerca artistica, in una serie di oltre cinquanta dipinti in cui, mescolando la lezione dei grandi Maestri del passato con un’iconica capacità d’invenzione, consegna allo spettatore un’entusiasmante esperienza estetica e conoscitiva.

Franco Fortunato compone così un altro grande affresco contemporaneo e traccia il profilo di un personaggio storico rivoluzionario che, attraverso una regola che indica come fondamentali il rispetto della natura e delle creature che la abitano, la visione di fratellanza con gli altri uomini, la non necessità di lussi e ricchezze, si fa portatore di un messaggio ancora attualissimo a distanza di ottocento anni dalla morte.

La recente scomparsa di Papa Francesco non può non investire la mostra del valore di un omaggio alla figura del Pontefice ed alla sua testimonianza dei valori del Santo di Assisi.

L’esposizione, curata da Francesco Ciaffi e da Studio Franco Fortunato, è organizzata dalla Galleria Edarcom Europa ed è accompagnata da un catalogo edito da De Luca Editori d’Arte con un importante saggio del Prof. Giovanni Mazzini.

Gode inoltre del patrocinio di Roma Capitale ed è arricchita da un innovativo cortometraggio con la regia di Valentina Grossi e i testi di Mattia Zaccaro Garau, prodotto da CUT& Editing & More.

Scheda tecnica:

Artista: Franco Fortunato

Mostra: Tracce di F. | Appunti sulla vita di Francesco d’Assisi

Anteprima stampa: Mercoledì 30 aprile ore 12:00

Inaugurazione: Mercoledì 30 aprile ore 17:00

Periodo: 30 aprile – 17 maggio 2025

Spazio: Palazzo della Cancelleria

Indirizzo: Roma, Piazza della Cancelleria 1

Orario: tutti i giorni compresi 1° maggio e domeniche 10:00/13:00 – 15:00/19:00

Ingresso: gratuito

Catalogo: De Luca Editori d’Arte

Organizzazione: Galleria Edarcom Europa

Patrocini: Roma Capitale

Informazioni: tel. 06 7802620 – www.edarcom.it – www.francofortunato.com

