La Francescana, torna la cicloturistica per bici storiche

L’evento cicloturistico costituirà l’appuntamento di chiusura dell’Umbria Bike Fest, che si terrà venerdì 23 e sabato 24 settembre nella sua seconda edizione dal titolo “L’economia a pedali: il cicloturismo come opportunità e strumento di ripartenza per lo sviluppo locale”. I due giorni dell’UBF, dedicati alla bicicletta a 360 gradi, saranno caratterizzati da tavole rotonde, incontri di Chiacchiere e Musica (talk show con ospiti e intermezzi musicali) sul tema della bicicletta, estemporanee d’arte, passeggiate in bicicletta per bambini con lettura di favole, una passeggiata urbana per tutti i tipi di biciclettacon visita del deposito di treni antichi, una passeggiata ( a numero chiuso) per bici anche moderne con visita al Museo della Memoria di Assisi, con la presenza di Gioia Bartali che al museo ha donato la Cappellina del nonno, Gino Bartali.

Il percorso permanente

La Francescana dal 2020 è anche un percorso permanente ad anello di 166 km che va da Assisi a Spoleto, fruibile tutto l’anno con tutti i tipi di bicicletta. Le tracce sono scaricabili in formato gpx dal sito della Francescana ma il percorso dovrebbe essere a presto dotato di una tabellazione permanente. Proprio in questi giorni è stato inserito tra i percorsi del gusto dalla prestigiosa Guida ,“Italia in Bicicletta“, edita da La Repubblica e National Geographic.

Per informazioni ed iscrizioni: www.lafrancescana.it