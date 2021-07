Fondazione Carit, 216mila per lo sport alle società di Terni-Narni - Tuttoggi

Le associazioni sportive avevano presentato progetti nell’ambito del bando 6/2021 “Uniti per lo sport” ecco le società che avranno il finanziamento

Lo sport, individuale o di squadra, fa bene alla salute, è attrattivo per il turismo, fa girare l’economia. Valutando questo insieme di opportunità la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha deciso di erogare fondi per 216 mila euro ai 12 fra enti e associazioni sportive che avevano presentato progetti nell’ambito del bando 6/2021 “Uniti per lo sport” e che operano nel territorio di competenza della Fondazione.

Le società interessate

Il finanziamento non va ai singoli eventi, ma guarda più in generale all’impatto che ogni attività sportiva potrà avere sul territorio. Gli enti e associazioni beneficiari dei finanziamenti sono: Polisportiva Ternana Ssn ArlTerni per la prima edizione del torneo nazionale del Capitano; la Asd Athletic Terni per la Stravalnerina7; la Asd Tennis Club Terni per il torneo open di tennis a partecipazione straniera; la Federazione Italiana tennis da tavolo per il Centro tecnico federale Aldo Santis; la Confsport Italia per l’evento “Viviamo di acqua e in acqua!”; la Team bike Miranda per “Cresciamo in mountain bike e rispettiamo l’ambiente”; il Gruppo canoe Terni per l’ottava gara di canoa discesa; lo Skating championship per il World skate 2021; la Asd Amatori podistica Terni per l’XI edizione della maratona di San Valentino; la Ternana maratona club per “percorsi interni”; il Comune di Narni per “Narni e lo sport: la scherma”; infine il Comune di Amelia per l’evento “lo sport in piazza”.