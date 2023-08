Follia sulla strada, scende dal valico a tutta velocità su uno slittino a rotelle - Tuttoggi.info

Il curioso episodio è avvenuto lungo la Sr 298 Eugubina, un uomo si è lanciato con il mezzo dal valico della Madonna della Cima "scortato" da una Fiat Doblò | Un testimone "Abbiamo avuto paura ma ci ha detto che era tutto calcolato..."

Sulle strade di Gubbio, di recente, se ne sono viste tante – vedi la Vecchia Contessa diventata “trappola per camion” – ma finora uno slittino a rotelle che scende a tutta velocità dal valico di Madonna della Cima, lungo la Sr 298 Eugubina, mancava ancora all’appello (sulla discesa del Bottaccione ad oggi si erano visti solo 20enni in skateboard…).

La folle discesa dell’uomo su quello che sembra un mezzo da “streetluge” – sport estremo meglio noto come slitta da strada – è stata ripresa sabato mattina (26 agosto) in un video che ha fatto il giro dei social, dove si vede il pilota lanciarsi in discesa con lo slittino in posizione supina, con tanto di abbigliamento tecnico e casco, seguito e “scortato” da una Fiat Doblò (sotto un altro frame del video alla “partenza”).

L’episodio è stato filmato alle 7 di mattina, quando ancora la strada – in questi mesi super trafficata in quanto principale alternativa alla chiusura della Contessa – era fortunatamente deserta. Non è escluso che possa essere stato un atleta in allenamento ma resta il fatto che si è trattato di una corsa improvvisata, senza autorizzazioni o interruzioni di traffico, e perciò estremamente pericolosa.

Nonostante l’ora, infatti, alcuni eugubini raccontano di essersi imbattuti in questo “proiettile umano“, peraltro molto spericolato. “Venivo da Gubbio – racconta un testimone – e ho messo le 4 frecce fermandomi nella banchina. L’uomo sullo slittino è sfrecciato a velocità assurda tagliando pure le curve. Meglio non esprimermi nei confronti di colui che lo seguiva da dietro con l’auto“. “Abbiamo fatto Gubbio-Scheggia a piedi e ne sono passati 3 ma forse era lo stesso che faceva avanti e indietro – riferisce un’altra incredula cittadina – Ci siamo spaventati perché sulle prime ci era sembrato un animale. Gli abbiamo fatto notare la pericolosità della sua condotta ma ci ha risposto che ‘era tutto calcolato’…“.

In molti, dopo aver visto il video, si sono scandalizzati sulla mancanza di controlli in una strada quotidianamente congestionata da auto e mezzi pesanti, ma soprattutto è stata sottolineata la follia del gesto, che avrebbe potuto mettere in pericolo l’incolumità di chiunque. Per ora non si ha notizia di sanzioni nei confronti dei protagonisti di questa vicenda né di interventi delle forze dell’ordine. C’è anche chi per sdrammatizzare la prende con ironia: “Sembrava il trofeo Fagioli al contrario!”