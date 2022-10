A Foligno il Torneo nazionale di tennis in carrozzina

Lo scorso fine settimana la competizione sportiva al circolo di Porta romana

“È il circolo ideale per praticare il Wheelchair Tennis”. È il commento degli otto atleti che sabato e domenica hanno partecipato al Torneo nazionale FIT di tennis in carrozzina, andato in scena sui campi in veloce del Circolo Tennis Foligno.

I protagonisti

Non è la prima volta che il circolo di porta Romana organizza un torneo simile perché già da qualche anno, grazie all’impegno della socia/giocatrice Katja Scherillo (n° 8 in Italia wheelchair ), il movimento del Wheelchair Tennis è in grande espansione. Sono ben 8 gli atleti che frequentano il circolo ed alcuni di questi praticano anche l’attività agonistica federale.