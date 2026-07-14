Foligno, Polli esce dalla Lega e passa al gruppo misto - Tuttoggi.info

Scosse di assestamento in Consiglio Comunale: nonostante qualche crepa interna, la maggioranza resta compatta, ma si ridisegna il quadro del centrodestra uscito dalle urne.

Oggi pomeriggio a dare l’addio al gruppo consiliare della Lega è stato Riccardo Polli, ex capogruppo ed ex segretario dei salviniani folignati, che approderà nel Gruppo Misto.

“Si è trattato di una scelta dolorosa” ha annunciato in aula consiliare, ribadendo che resterà comunque il sostegno incondizionato alla coalizione di governo cittadino e al sindaco Stefano Zuccarini.

Negli ambienti politici cittadini si da per imminente la formalizzazione dell’adesione a Futuro Nazionale.

Nella precedente seduta consiliare aveva abbandonato il gruppo leghista anche il consigliere Marco De Felicis, il primo a costituire il Gruppo Misto.

Anche per lui si vocifera del passaggio nelle fila vannacciane, circostanza “non confermata e non smentita” dallo stesso De Felicis, anche se ha tenuto a sottolineare che – per ora – non prenderà alcuna decisione in merito, pur confermando fedeltà alla maggioranza di centrodestra.

L’altro ‘colpo di scena’ è stato l’intervento di Angelo Riccioni, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che ha dichiarato di ‘ritirare’ simbolicamente la firma messa a suo tempo nell’indicare quale capogruppo Valentina Gualdoni, e di sentirsi pertanto libero di agire in autonomia pur restando nel gruppo consiliare meloniano.