Foligno su La7 per ‘Like’, la trasmissione di moda e vaggi

Il programma si dedica alle città toccate dal Giro d'Italia

Sabato ore 12.50 Foligno sarà su La 7 programma “LIKE tutto ciò che piace”. La trasmissione, magazine di moda, viaggi e attualità dedicherà un blocco ai luoghi toccati dal Giro D’Italia e tra questi quindi Foligno città di tappa 2021.

Spazio per Foligno

La trasmissione dedicherà uno spazio quindi anche a Foligno raccontando della città come città Dantesca, luogo dove venne stampata la prima copia della Divina Commedia e del museo della Stampa e poi il contrasto tra antichità e modernità con una parentesi sul Centro Italiano Arte Contemporanea CIAC.

“Una nuova e importante vetrina nazionale”

“Un’altra importante vetrina nazionale per la città di Foligno – spiega l’assessore al Turismo, Michela Giuliani – che grazie al giro d’Italia ha avuto una grande visibilità all’interno di tutti i canali comunicativi televisivi e multimediali locali, nazionali ed internazionali e il privilegio di promuovere e raccontare della sua storia della sua identità e delle sue bellezze attraverso uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Continua così il nostro impegno e il nostro lavoro sulla promozione della città a 360° e su più target e canali, puntando su ciò che più ci rappresenta e ci identifica in Italia e nel mondo, il legame con il sommo poeta e tutte le nostre bellezze e peculiarità culturali, paesaggistiche e architettoniche“.

Foligno nella campagna regionale

“Ricordo inoltre che dal 16 maggio e grazie alla nuova campagna di promozione turistica regionale, anche quest’anno Foligno sta andando in onda sulle principali emittenti televisive all’interno di uno dei tre spot promossi dall’assessorato al Turismo della Regione Umbria che ringrazio per il grande lavoro che sta svolgendo nell’ambito della promozione e per l’attenzione che costantemente dedica alla città di Foligno“.