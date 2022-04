Fiorella Mannoia, concerto in Valsorda "Per Gualdo evento più importante di sempre" - Tuttoggi

Tappa umbra per “La Versione di Fiorella Tour – Estate” nell'ambito del festival Suoni Controvento, si esibirà il 7 agosto sul pianoro del laghetto di Valsorda

Dopo il concerto di Ermal Meta sul Monte Cucco, Suoni Controvento annuncia anche un altro grande big della canzone italiana: Fiorella Mannoia.

Il festival estivo di arti performative, promosso da Aucma, avrà in cartellone la tappa umbra di “La Versione di Fiorella Tour – Estate” di Fiorella Mannoia, che avrà luogo il 7 agosto al pianoro del laghetto di Valsorda a Gualdo Tadino.

Partito ufficialmente da Bologna il giro di live – organizzato da Friends & Partners – prende il nome dal programma che l’artista romana ha condotto su Rai 3 in seconda serata da ottobre scorso fino a marzo e che la vedrà tornare sul palco con la sua band per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”. Ad accompagnarla in tour ci sono i musicisti Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

“Visto il successo del concerto del maestro Einaudi dello scorso anno – commenta l’assessore alla Cultura di Gualdo Tadino, Barbara Bucari – insieme agli organizzatori di “Suoni controvento” abbiamo voluto proseguire con un grandissimo nome della musica italiana, forse la più grande cantautrice italiana degli ultimi 30 anni. Fiorella Mannoia nella splendida cornice di Valsorda rappresenta sicuramente per questa città l’evento più importante di sempre“.

Le prevendite saranno aperte dalle ore 18 di oggi (lunedì 11 aprile) sui circuiti TicketItalia e TicketOne.