Fiom Cgil Terni, Daniele Moretti entra in segreteria - Tuttoggi

Moretti, eletto il 16 febbraio con voto segreto e certificato, subentra ad Andrea Falciatori, che rimane nell’assemblea generale con altri incarichi.

Nuovo ingresso nella segreteria provinciale della Fiom Cgil di Terni: ad entrare è Daniele Moretti.

L’elezione è avvenuta, con voto segreto e certificato, nel corso dell’assemblea generale della Fiom Cgil di Terni, che si è tenuta il 16 febbraio 2020, sulla piattaforma Futuralab e ha visto la partecipazione del segretario generale della Cgil di Terni, Claudio Cipolla e del segretario nazionale Fiom Mirco Rota.

La nuova segreteria della Fiom di Terni è quindi composta da Alessandro Rampiconi, segretario generale, Stefano Garzuglia, segretario organizzativo, Michele di Fabio, presidente dell’assemblea generale, e appunto Daniele Moretti.

Quarantasei anni, Impiegato e Rsu di Faurecia, Moretti è stato eletto con 63 voti favorevoli, 4 voti contrari, 2 astenuti ed una scheda bianca.

“Tutto il gruppo dirigente della Fiom Cgil di Terni – si legge in una nota diramata al termine dell’assemblea – sarà impegnato nelle prossime settimane a preparare i percorsi democratici per il rinnovo del CCNL Industria e come sempre nei singoli tavoli aziendali sarà protagonista della contrattazione per difendere e rafforzare il sindacato di rappresentanza in questo paese”.