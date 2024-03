"Finding Bookchin". Al via a Perugia un progetto multidisciplinare alla scoperta del pensiero del filosofo e sociologo statunitense - Tuttoggi.info

Prenderà il via mercoledì 20 marzo, alle 18.30 alla Sala della Fondazione Sant’Anna, in viale Roma a Perugia, il progetto Finding Bookchin, progetto multidisciplinare promosso da diverse realtà del territorio perugino – Coscienza Verde, Cronache Ribelli, Ass. culturale ARGO e DROMO studio – intorno alla figura di Murray Bookchin, filosofo, anarchico, sociologo ecologo, storico ambientalista e saggista statunitense.

Finding Bookchin muoverà i primi passi con una rassegna dedicata all’esplorazione del suo pensiero attraverso le voci di chi lo ha conosciuto da vicino: Karl-Ludwig Schibel – uno dei suoi più stretti collaboratori – e la figlia Debbie Bookchin. Martedì 20 marzo ospite sarà proprio Schibel, che racconterà la centralità di Bookchin per la nascita del movimento ecologico moderno, ricordandoci come la lotta per una nuova società debba partire dalla questione ecologica, instaurando un nuovo rapporto con la natura che escluda ogni forma di gerarchia. I successivi incontri saranno il 10 aprile e l’8 maggio, sempre presso la Sala Sant’Anna.

Finding Bookchin intende promuovere modelli di democrazia diretta e di partecipazione attiva dei cittadini attraverso un percorso multiforme che spazierà da momenti di divulgazione alla realizzazione di contenuti multimediali ed editoriali.

Il progetto intende riscoprire i principi del municipalismo libertario e dell’ecologia sociale nonché la storia della vita e del pensiero della persona che per primo li ha teorizzati. Oltre a ciò, Finding Bookchin sarà un’occasione per approfondire alcuni dei più importanti progetti e modelli di democrazia diretta a livello mondiale attualmente in sperimentazione.

Luogo: Sala della Fondazione Sant’Anna, viale Roma, 15, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA