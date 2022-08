Film con Charlize Theron all’aviosuperficie di Terni, operatori insorgono

Vista la presenza delle riprese, infatti, l’aviosuperficie (struttura del Comune di Terni gestita dalla partecipata Terni Reti) chiuderà dal 4 al 15 agosto. Un provvedimento che il gestore ha comunicato agli operatori dell’area soltanto il 29 luglio e che rischia di creare loro gravi ripercussioni. “Viene inibito il traffico aereo su Terni e dintorni in un periodo di altissimo traffico, considerato il periodo feriale” spiegano alcuni di loro, annunciando che adiranno alle vie legali.

A prendere posizione contro la decisione di chiudere l’aviosuperficie “Alvaro Leonardi” come detto sono gli operatori locali, con una nota a firma di Roberto Romboli, Andrea Proietti e Viliam Peruzzi. Che spiegano appunto come “l’area è stata data in affitto a una produzione cinematografica per l’allestimento di un set”.

“Nonostante – osservano – il Contratto di servizio e Disciplinare tecnico-economico di esecuzione per la gestione dell’Aviosuperficie di Terni, sottoscritto dal Comune di Terni e da Terni Reti in data 1/8/2016, preveda, all’art. 5, che quest’ultima si faccia carico, tra l’altro, di ‘garantire la piena e completa operatività dell’aviosuperficie per tutti i giorni dell’anno, con orari di apertura e chiusura coincidenti con le effemeridi aeronautiche’. I disagi creati ai gestori locali e all’utenza – proseguono – saranno notevoli e ci saranno certamente richieste di risarcimento danni agli enti gestore e proprietario.

Terni Reti si rende quindi colpevolmente inadempiente alle proprie obbligazioni di gestore, – incalzano gli operatori locali – mancando di assolvere a quella principale, ossia di tenere operativa la struttura per tutti i giorni dell’anno. L’avviso di chiusura nel periodo di maggior attività turistica ha avuto un preavviso di soli cinque giorni e ha così reso ancora più disagevole annullare le attività programmate da tempo e avvisare l’utenza.

Sono già iniziate le schermaglie legali, con l’intimazione da parte dell’avvocato di Buzzard Aviation al Comune e a Terni Reti di revocare immediatamente il provvedimento di chiusura, paventando in difetto l’obbligo di risarcimento dei danni. Cosa farà il Comune di Terni? È proprietario dell’aviosuperficie, ma anche socio unico di Terni Reti e, quindi, si trova in una condizione di conflitto di interessi. Il dubbio è se starà dalla parte dell’utenza e degli operatori e interverrà per evitare l’abuso; o se penserà all’introito per le casse di Terni Reti derivante dal canone di locazione dell’area. A tale proposito, un’altra domande si pone: se legalmente Terni Reti, gestore dell’aviosuperficie (con obbligo di completa operatività dell’aviosuperficie per tutti i giorni dell’anno), possa legittimamente affittare a terzi. La risposta – concludono – verrà presumibilmente data dai magistrati”.

In attesa di sapere come andrà a finire il contenzioso, l’aviosuperficie è pronta comunque ad accogliere il cast di The Old Guard 2 per le riprese.