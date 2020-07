Aviosuperficie Terni, studenti diventano 'piloti' - Tuttoggi

L’Aero Club di Terni non ha fermato la sua attività nonostante la pandemia.

Nuovi piloti di aereo

All’insegna della massima sicurezza con lezioni on Line, videoconferenze e da qualche giorno non la ripresa dell’attività di volo , rispettando i decreti ministeriali e le direttive degli enti preposti come l’Aero Club d’Italia , si è avuta l’opportunità di formare 20 nuovi piloti VDS sia di aeroplano sia di elicottero.

La novità è che presso l’AeC di Terni si ha ora la possibilità di conseguire anche l’attestato di Volo da Diporto o sportivo (VDS) su elicottero tipo R22.

Nella mattina di oggi, presso l’aviosuperficie “A Leonardi” di via Gianni Caproni, si terranno gli esami per il conseguimento della licenza di radiotelefonia aeronautica sia in lingua italiana che in inglese e questo permetterà ai nuovi piloti dopo un apposito corso di poter atterrare negli aeroporti.

Studenti ‘piloti’

Sempre nella giornata di oggi si effettueranno i primi voli di ambientamento per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado dell I.I.S. Classico ed Artistico di Terni, a conclusione della seconda edizione del “Progetto Volo”.

Progetto volo

Il Progetto Volo è un’iniziativa che l’AeC Terni svolge con le scuole superiori, i ragazzi anche minorenni hanno la possibilità di seguire presso l’Aviosuperficie di Terni un corso di 16 ore di teoria dove vengono trattate le materie aeronautiche legate ai programmi scolastici, alla fine del corso poi i ragazzi hanno la possibilità di volare con gli Istruttori utilizzando sia l’ aereo che l’ elicottero; Inoltre le ore svolte vengo riconosciute ai fini di un eventuale conseguimento dell’attestato di volo.