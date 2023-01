Filippo Zara, ballerino di Amelia, trionfa a 'Dance Albania' - Tuttoggi

Filippo Zara trionfa a 'Dance Albania', il programma tv albanese come "Ballando con le stelle', in coppia con Adelina Tahiri

Filippo Zara, ballerino professionista di Amelia di 26 anni, ha trionfato nel programma ‘Dance Albania’ in coppia con la cantante macedone, Adelina Tahiri. La finale del format albanese, equivalente all’italiano “Ballando con le stelle”, si è disputata il 26 dicembre 2022 in diretta da Tirana. Come riporta il Corriere dell’Umbria, il programma si svolge allo stesso modo di “Ballando con le stelle”, con personaggi ‘famosi’ che, in coppia con ballerini professionisti si sfidano in una gara di ballo, davanti a una giuria che attribuisce voti e punteggi.

Il ballerino di Amelia, che proprio nel Comune ternano ha una scuola di danza, oltre ad insegnare a Roma (dove ha frequentato l’Accademia), ha già in cantiere il progetto di girare un video con la sua partner di ballo, Adelina Tahiri, e magari, un giorno, partecipare proprio a “Ballando con le stelle”.