Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari promuovono l’Umbria sui social

L’Umbria, in questa stagione post covid in cui è stata premiata da turismo, può contare su due testimonial d’eccezione: Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari. I due, conduttrice televisiva lei e deejay lui, hanno preso casa da tempo tra le colline tifernati e ogni anno si vedono a spasso per il verde dell’Umbria.

La promozione di Filippa e Daniele per l’Umbria

Quest’anno però la loro strategia sembra non essere stata la stessa: i due stanno attuando un vero e proprio aiuto alla promozione e alla valorizzazione del ‘brand Umbria’. In ogni loro spostamento, Filippa e Daniele non mancano infatti di postare foto e video, per dimostrare. il loro attaccamento al cuore verde d’Italia. L’ultimo post a Monte Santa Maria Tiberina.