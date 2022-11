Fiera dei Morti, file di auto e controlli contro borseggi, abusivi e prodotti contraffatti

Da lunedì martedì mattina traffico intenso a Pian di Massiano | Vigilanza in borghese tra le bancarelle per acciuffare i borseggiatori

Fila sulle strade di accesso all’area di Pian di Massiano dove si tiene la zona principale della Fiera dei Morti, il tradizionale mercato che si svolgerà per tutta la settimana.

Per garantire sicurezza ai cittadini e a quanti vorranno partecipare alle iniziative che animeranno la città, la Questura di Perugia – secondo quanto concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, – ha predisposto un articolato dispositivo interforze con controlli mirati per prevenire reati predatori, borseggi, furti e contrastare l’abusivismo commerciale, la vendita di prodotti contraffatti e il fenomeno dell’accattonaggio molesto.