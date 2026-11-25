

L’arte come strumento di consapevolezza, il dialogo come motore di cambiamento e la collaborazione come risposta concreta alla violenza di genere. Sono stati questi i temi al centro di “Fianco a fianco, in azione. Costruiamo insieme la rete del rispetto”, l’iniziativa che si è svolta martedì 24 novembre nella sede ECIPA Futuro Umbria – Scuola dei Mestieri, in via Fontivegge 55, a Perugia. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Centro Speranza, Produzioni Ciarfìx, Casa Internazionale delle Donne di Perugia, Amnesty International Perugia, Circolo ARCI “La Piroga”, Innovazione Terziario e CNOS-FAP Umbria, realtà che hanno contribuito a testimoniare il valore della collaborazione tra mondi e competenze differenti.

L’appuntamento ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso che, dopo le tappe di Castiglione del Lago e Terni, ha posto al centro il valore della rete e il coinvolgimento di realtà diverse nella promozione di una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sulla prevenzione della violenza di genere. Una mattinata nella quale le diverse forme artistiche e performative hanno offerto strumenti di riflessione, partecipazione e sensibilizzazione. La giornata si è aperta con i saluti istituzionali di Claudia Ciombolini, Direttrice ECiPA Futuro Umbria e Consorzio Scuole Umbre per il Lavoro, e delle assessore del Comune di Perugia Costanza Spera e Francesca Tizi. A seguire, spazio alla musica con l’esibizione di Chiara Ricci, cantante del Centro Speranza, e alla testimonianza simbolica delle scarpette rosse, realizzate in ceramica e donate dal Centro Speranza di Fratta Todina.

Il programma è proseguito con le performance artistiche di Chiara Ciarfuglia, Domiziano Toniolo e delle allieve ballerine e cantanti di Produzioni Ciarfix, alternando momenti di espressione artistica a iniziative concrete di sensibilizzazione. Tra queste, l’inaugurazione del Punto Viola presso la sede di Ecipa Futuro Umbria e gestito dal Circolo ARCI La Piroga e quella di un’installazione permanente realizzata dalla classe 1H del corso di grafica e comunicazione.

La riflessione sul tema della violenza di genere è stata affidata anche alle parole, con l’intervento di Annagrazia Faraca, presidente della Direttiva della Casa Internazionale delle Donne di Perugia. A seguire, l’inaugurazione della mostra “Com’eri vestita” di Amnesty International, accompagnata dal progetto “Motore rosso” di CNOS-FAP Umbria. La mattinata si è conclusa con una performance canora di Produzioni Ciarfix e un momento di convivialità: una merenda preparata e offerta dalle classi di Innovazione Terziario nell’ambito del progetto “Fermata del Gusto”.

Perché l’arte, attraverso i suoi linguaggi universali, ha la capacità di raggiungere le coscienze, superare barriere culturali e generazionali e aprire spazi di confronto su temi che riguardano l’intera comunità. La lotta alla violenza di genere non può, infatti, essere delegata esclusivamente alle istituzioni e alle associazioni che operano quotidianamente a sostegno delle vittime. Accanto a queste realtà, è fondamentale il contributo di una rete più ampia, composta da professionisti, imprese, organizzazioni, luoghi di formazione e contesti lavorativi, chiamati a svolgere un ruolo attivo nella diffusione di comportamenti responsabili e nella costruzione di ambienti inclusivi e sicuri.

“Voglio esprimere un sincero apprezzamento a Ecipa Futuro Umbria – il saluto istituzionale dell’assessora con delega alle politiche sociali e pari opportunità Costanza Spera – per aver promosso questa iniziativa, che mette al centro il contrasto alla violenza di genere attraverso la sensibilizzazione, la cultura e la costruzione di una rete territoriale. Particolarmente importante è l’attivazione del nuovo Punto Viola, uno strumento concreto di ascolto e supporto, che si affianca alle altre iniziative della giornata, dalla mostra ‘Com’eri vestita’ all’installazione permanente dedicata alla cultura del rispetto”

“La collaborazione con gli enti di formazione è fondamentale, perché è proprio nei luoghi dell’educazione e della formazione che possiamo costruire una cultura del rispetto, della parità e del riconoscimento delle differenze. Contrastare la violenza di genere significa anche intervenire sulle sue radici culturali, decostruire stereotipi e modelli di relazione fondati sulla sopraffazione, promuovere consapevolezza e autodeterminazione. È un lavoro – ha concluso l’assessora Spera – che deve partire dalle giovani generazioni e coinvolgere tutta la comunità educante, attraverso un impegno quotidiano”.



“In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – ha aggiunto l’assessora all’istruzione e alla scuola Francesca Tizi – la Scuola dei Mestieri apre il Punto Viola, uno sportello di ascolto all’interno della propria sede. Avere un luogo a cui rivolgersi negli spazi che le ragazze e i ragazzi frequentano ogni giorno può rendere più facile chiedere aiuto. La mostra ‘Com’eri vestita?’ ci invita a riflettere sulle parole che usiamo quando una donna racconta di aver subìto una violenza. Chiederle come fosse vestita significa metterla nella condizione di doversi giustificare, quando la responsabilità è di chi ha commesso la violenza. Ascoltarla e prendere sul serio ciò che racconta è il primo passo. Come Comune abbiamo il compito di favorire il lavoro comune tra scuole, luoghi della formazione, servizi e associazioni, affinché chi chiede aiuto trovi ascolto e possa essere accompagnata verso il sostegno di cui ha bisogno. Ringrazio – ha concluso l’assessora Tizi – la Scuola dei Mestieri per aver dato a questo impegno un luogo concreto qui a Fontivegge”.

“Contrastare la violenza di genere – sottolinea Claudia Ciombolini, Direttrice ECiPA Futuro Umbria e Consorzio Scuole Umbre per il Lavoro – significa prima di tutto costruire una cultura diversa, capace di riconoscere e valorizzare la dignità di ogni persona. Non basta intervenire quando la violenza si manifesta: dobbiamo lavorare sulla prevenzione, sull’educazione e sulla capacità di fare comunità. Ogni realtà sociale, ogni ambiente professionale e ogni cittadino possono contribuire a questo cambiamento. È proprio questo il significato del nostro essere fianco a fianco: trasformare la consapevolezza in azione e la collaborazione in un impegno concreto e continuativo”.

L’evento non è stato solo un momento di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma un’occasione per rafforzare legami, condividere esperienze e ribadire che la prevenzione è un percorso che richiede continuità, responsabilità e partecipazione. “Il mese di novembre – aggiunge Ciombolini – ha offerto e offre una cassa di risonanza importante, ma la violenza di genere non conosce pause e non può essere affrontata soltanto in occasione di ricorrenze. La sensibilizzazione, l’educazione al rispetto e la promozione delle pari opportunità devono trovare spazio ogni giorno, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle famiglie e in tutti gli ambienti della vita sociale”.