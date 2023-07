Festival, la prima volta del Ministro Sangiuliano; i Vip - Tuttoggi.info

La prima volta del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al Festival dei Due Mondi di Spoleto sarà per il Concerto di Gala di questa sera che concluderà la 66ma edizione della kermesse menottiana.

La visita, fortemente voluta dal senatore Franco Zaffini che accompagnerà il titolare del Mic (i due sono amici di vecchia data), assume più di un risvolto significativo, a cominciare dal fatto che Sangiuliano sta personalmente seguendo le vicende del Festival ed è informato anche di quelle crepe che ultimamente si sono aperte nella gestione amministrativa e non solo.

E del futuro della kermesse, seppur brevemente, si parlerà nell’incontro fissato a Palazzo municipale dove il Sindaco e Presidente della Fondazione, Andrea Sisti, attenderà l’arrivo del titolare del dicastero.

Inutile dire che al centro dei colloqui ci sarà la necessità di rivisitare lo Statuto della Fondazione, considerato ormai anacronistico per le dinamiche che attengono al mondo degli eventi culturali.

Sangiuliano sarà in visita a Spoleto insieme alla moglie e al Capo di Gabinetto del ministero, il Consigliere Francesco Gilioli, attesi, subito dopo l’incontro in Comune, a Casa Menotti per una breve visita al luogo in cui visse e compose il Maestro Gian Carlo Menotti.

Poi in Piazza per il Concerto diretto da Sir Antonio Pappano e anche questa rappresenta una novità, dal momento che, dopo l’era menottiana, nessun Ministro della Cultura ha presenziato all’evento più importante della kermesse (Rutelli nel 2008 accompagnò il compianto Ferrara nell’insediamento a Spoleto quale direttore artistico, Galan e Bray vennero per il concerto inaugurale nel 2011 e 2013, Bonisoli arrivò a sorpresa al Teatrino delle 6 per incontrare i ragazzi della Silvio D’Amico, Franceschini, nonostante i lunghi mandati, ha partecipato una sola volta quale protagonista degli Incontri di Corrado Augias).

I Vip attesi in Piazza Duomo

Centro storico blindato per l’arrivo del ministro e la presenza di altre autorità che vedranno i reparti della Polizia di Stato (cinofili e artificieri inclusi) sorvegliare la zona insieme a Carabinieri e Guardia di finanza. Sul fronte istituzionale, a quanto trapela dal Festival, è prevista la presenza dell’Ambasciatore d’Austria in Italia, Jan Kickert, della Presidente della Regione Dontaella Tesei con gli assessori regionali Paola Agabiti e Roberto Morroni, il Presidente della Corte d’Appello di Perugia Sergio Matteini Chiari, i parlamentari Girgio Mulè, Raffaele Nevi, Valter Verini, Franco Zaffini con l’europarlamentare Camilla Laureti, l’ambasciatore Pasquale Terracciano dirigente generale del Maeci, il manager delle Ferrovie dello Stato Massimo Bruno, il sindaco di Schwetzingen (città gemellata con Spoleto) Renè Polti. Nutrita la presenza di autorità militari e dei corpi armati dello Stato, tra cui il Comandante interregionale per l’Italia centrale della Guardia di Finanza, generale di corpo d’armata Bruno Buratti, il Comandante delle Forze Operative Terrestri di Supporto, generale di corpo d’armata Massimo Scala, il Questore di Perugia Giuseppe Bellassai, il Comandante regionale Carabinieri, generale di brigata Gerardo Iorio, il Comandante regionale Umbria della Gdf, generale di brigata Alberto Reda, il Comandante della Brigata Granatieri di Sardegna, generale di brigata Giovanni Brafa Musicoro con il Comandante del 2° Reggimento Granatieri, colonnello Pier Giorgio Giordano. Attesa la presenza anche della vice presidente della Fondazione RomaEuropa Claudia Fellus.

Le cene

A dispetto degli anni che furono, restano ridimensionati gli appuntamenti mondani post Concerto organizzati dagli sponsor. Tre in tutto. La cena offerta dalla Fondazione Festival si terrà nel giardino di Palazzo Campello, quella della Meccanotecnica a Palazzo Arroni mentre Banco Desio riceverà gli ospiti tra la sede principale dell’istituto in piazza Pianciani e Piazza del Duomo al Tric Trac. Nella suggestiva cornice della Terrazza Frau si terrà la cena organizzata dall’associazione Fish&Chic.

Appuntamento finale con i tradizionali fuochi d’artificio, intorno alla mezzanotte, che quest’anno vedono il contributo della Vuscom e della Fondazione Festival.

© Riproduzione riservata