"Festa della Pecora", divieto di transito in via Sant’Abbondio - Tuttoggi.info

Modifiche alla viabilità a Sant'Eraclio dal 24 al 27 agosto, chiusa dal pomeriggio via Sant'Abbondio: le strade alternative

Dal 24 al 27 agosto, in occasione della “Festa della pecora”, che si terrà presso il parco “Soli Marchionni “ in via Sant’Abbondio, a Sant’Eraclio, dalle 18,30 alle 02 del giorno successivo, verrà istituito il divieto di transito veicolare, ad esclusione dei mezzi ad uso dei residenti, nella stessa via.

Il provvedimento è stato adottato dal Comune di Foligno per garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, in previsione dell’elevato numero di partecipanti all’iniziativa. Il traffico verrà deviato nelle seguenti intersezioni: via I Maggio intersezione con via Sant’Abbondio; via Santocchia intersezione con via Tamburini.

(foto comunanza agraria Sant’Eraclio)