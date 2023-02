Festa della Madonna di Lourdes, a Terni la messa del vescovo per la Giornata Mondiale del Malato - Tuttoggi

Al termine della celebrazione avrà luogo l’inaugurazione e la benedizione, da parte del vescovo, del nuovo pulmino Fiat Stellantis Doblò dell’Unitalsi diocesana, acquistato con il contributo della Fondazione Carit e delle donazioni di alcune dame, barellieri e disabili della sottosezione Unitalsi. Il nuovo Doblò potrà trasportare fino a 6 persone (3 disabili con carrozzina e 3 operatori). Tale mezzo sarà utilizzato per consentire alle persone con disabilità di partecipare alle attività dell’Unitalsi per i pellegrinaggi nei Santuari italiani, per le giornate di ritiro spirituale, per le giornate ricreative, e per poter accompagnare coloro che ne hanno bisogno, a visite mediche, ricoveri e/o dimissioni ospedalieri, esami diagnostici.