Fermato alla guida con patente revocata, nel bagagliaio aveva 42 kg di rame - Tuttoggi.info

L'uomo è stato controllato a Città di Castello durante i controlli della Polizia in borghese, denunciato per ricettazione e disposto fermo del veicolo

I recenti controlli straordinari della Polizia di Città di Castello, finalizzati a prevenire e contrastare i furti, hanno portato alla denuncia di un 38enne di origini straniere, che stava trasportando in macchina un mega bottino di rame.

Nel corso dei servizi notturni il personale in borghese del Commissariato ha notato un uomo sospetto a bordo di un’auto e, dopo averlo identificato, hanno deciso di sottoporlo a perquisizione, estesa anche al veicolo. All’interno del portabagagli vi erano numerose grondaie in rame per un peso totale di 42 kg, delle quali il 38enne non ha saputo fornire informazioni sulla loro provenienza.

Accompagnato in questura l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Dalle ulteriori verifiche è emerso, inoltre, che il 38enne si era messo alla guida del veicolo con patente revocata; per questo motivo, oltre alla sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada, la Polizia ha anche disposto il fermo del veicolo.