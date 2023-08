Fermato dopo una pericolosa fuga per strada, portato in carcere

Al tunisino revocata la precedente misura, la polizia ha eseguito il trasferimento a Capanne

Portato in carcere, su disposizione del Tribunale di Perugia, il tunisino che l’altra notte era stato fermato a Fontivegge dopo un tentativo di fuga, prima in auto e poi a piedi. All’uomo è stato revocato il beneficio della misura cautela in una struttura ed è stato disposto il trasferimento in carcere, proprio in virtù della sua condotta pericolosa e delle norme violate.

Ultimate le formalità, gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito il provvedimento dell’autorità giudiziaria, provvedendo al suo trasferimento in carcere.