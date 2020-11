Fermati in via Settevalli con una mazza da baseball nell’auto

Due ragazzi con precedenti, giravano in auto per il capoluogo con a bordo una mazza da baseball. Denunciati dagli agenti della Volante

Entrambi con precedenti penali, fermati dalla polizia in via Settevalli con una mazza da baseball nell’auto.

I due giovani, fermati dai poliziotti della Squadra volante nel corso di un controllo, hanno avuto un comportamento che ha attirato l’attenzione degli agenti.

Una volta identificati gli occupanti del veicolo, il conducente un cittadino di origine straniera del 1994 con precedenti in materia di stupefacenti e il passeggero una cittadina italiana del 1995 con pregiudizi per reati contro il patrimonio, gli agenti hanno trovato all’interno del veicolo una mazza da baseball, della quale il giovane non sapeva giustificare il possesso.

Il conducente è stato così denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di porto di oggetti atti ad offendere e la mazza da baseball sequestrata.