Felcos Umbria, Landrini nuovo presidente

Il ringraziamento all’uscente De Rebotti

Il nuovo Presidente, il Direttore e tutti i rappresentanti dei Comuni soci che hanno partecipato all’Assemblea, si sono uniti nell’esprimere a Francesco De Rebotti, Presidente uscente, i ringraziamenti più sinceri per il lavoro svolto e il grande contributo di entusiasmo e competenza dato alla crescita di FELCOS Umbria in questi anni. Un altro ringraziamento per l’importante lavoro svolto è stato poi rivolto anche al Vicepresidente uscente Umberto Bonetti. Le progettualità di profilo internazionale e locale sono state descritte dal Direttore di FELCOS Umbria Massimo Porzi, che nella sua relazione ha illustrato i principali risultati ottenuti nel 2022 dalla Struttura operativa dell’Associazione:

7 progetti internazionali di cooperazione allo sviluppo;

2 progetti regionali di localizzazione degli SDGs, partecipazione e pianificazione strategica territoriale;

2 progetti regionali di inclusione e coesione sociale;

5 progetti regionali di comunicazione, educazione e sensibilizzazione e una intensa attività portata avanti in ambito regionale con le scuole, attraverso cui sono stati coinvolti 16 Istituti scolastici, 805 studenti e 53 docenti.

È stato sottolineato inoltre l’importante lavoro che FELCOS Umbria, in collaborazione con ANCI Umbria, sta svolgendo a supporto dei Comuni nell’ambito del PNRR e a supporto della Regione per la localizzazione della Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile.

“Siamo pronti a lavorare al fianco del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio direttivo – ha concluso Porzi – non soltanto per consolidare quello che abbiamo fin qui costruito, ma per guardare a tutto quello che c’è da fare nel futuro”.

Cos’è Felcos

FELCOS Umbria è un’Associazione di Comuni nata nel 2007 i cui soci sono 18 Comuni dell’Umbria, l’Unione dei Comuni del Trasimeno, ANCI Umbria e la Provincia di Perugia. Mission di FELCOS Umbria è la promozione dello sviluppo sostenibile e la localizzazione dei principi e degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, attraverso buone pratiche di governance e la crescita sociale ed economica dei territori a livello locale e internazionale, progetti di cooperazione allo sviluppo, attività di formazione, assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità, di pianificazione e programmazione territoriale, progettazione, costruzione di networking, iniziative di comunicazione sociale e sensibilizzazione, e progetti di educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale.